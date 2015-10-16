​Заведующий юридическим отделом: До сих пор удовлетворен лишь один иск ANS в отношении НСТР

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ "Со дня создания Национального совета телерадиовещания (НСТР) телекомпания ANS постоянно демонстрировала позицию, противоположную выносимым структурой решениям и неоднократно обращалась в суд".

Об этом в заявлении Report отметил заведующий юридическим отделом НСТР Немет Джавадов. По его словам, хотя до сих пор они неоднократно встречались с ANS в суде, лишь однажды компания выиграла: "ANS TV никогда не соглашалась с решениями НСТР. Несмотря на неоднократное возбуждение судебного иска, лишь однажды он был удовлетворен. Они подали на нас в суд за то, что мы заявили о негативном влиянии на детскую психику показанного в эфире процесса изгнания дьявола из тела человека. Я не знаю, с какими аргументами там выступали медэксперты, но они утверждали, что это не влияет на детей. На основе заключения судебных экспертов иск ANS был удовлетворен".

Н.Джавадов заявил, что все остальные судебные процессы завершались в пользу НСТР.

В последний раз компания ANS подала в суд на НСТР за приостановку вещания передачи "Salam Azərbaycan". "В связи с другими передачами мы не получали информации о подаче в суд на НСТР", - заявил Н.Джавадов.