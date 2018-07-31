 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Заслуженный работник культуры Азербайджана удостоена награды в Дагестане

    © РИА "Дагестан"

    Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Главный редактор издающейся на лезгинском языке газеты "Самур", заслуженный работник культуры Азербайджана Седагет Керимова удостоена награды в Дагестане.

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, С.Керимова стала победителем международного конкурса документальных фильмов "Лезгинское село".

    Она получила диплом I степени за создание документального фильма "Яйла".

    Участниками мероприятия стали представители лезгинского культурного общества "Самур" в Украине, а также представители лезгинской интеллигенции Азербайджана.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi