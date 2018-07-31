Заслуженный работник культуры Азербайджана удостоена награды в Дагестане

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Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Главный редактор издающейся на лезгинском языке газеты "Самур", заслуженный работник культуры Азербайджана Седагет Керимова удостоена награды в Дагестане.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, С.Керимова стала победителем международного конкурса документальных фильмов "Лезгинское село".

Она получила диплом I степени за создание документального фильма "Яйла".

Участниками мероприятия стали представители лезгинского культурного общества "Самур" в Украине, а также представители лезгинской интеллигенции Азербайджана.