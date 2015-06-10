​“Защитим официальную twitter-страницу I Европейских Игр” - призыв к СМИ

Баку. 10 Июня. REPORT.AZ/ Международная ассоциация защиты свободы слова (IFEX), штаб-квартира которой располагается в Торонто обратилась к мировым журналистским организациям и специализирующимися в области прав человека неправительственным организациям с призывом присоединиться к Twitter-кампании против проведения в Азербайджане I Европейских Игр.

По сообщениям Report, организация предложила присоединиться к кампании в день начала Игр, 12 июня в 15:00.

IFEX призвала присоединяющихся к акции быть активными, в течении дня размещать об Азербайджане негативную информацию. Возможно, что после таких призывов многочисленные НПО во всем мире под влиянием IFEX, не зная реальностей, могут присоединиться к этой кампании и распространять негативную информацию о нашей стране.

Report, обращаясь к азербайджанским журналистам, призывает выступить против этой кампании и размещать в данном хэштеге правдивую информацию об Азербайджане.

Отметим, что кампания будет проводится на официальном сайте I Европейских Игр, на хэштеге #Baku2015.