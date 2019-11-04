Запущен медиаресурс report.ge информационного агентства Report

Информационное агентство Report запустило медиаресурс www.report.ge в Грузии.

Основная цель этого медиаресурса, офис которого расположен в грузинской столице Тбилиси - зарекомендовать себя в качестве надежного источника новостей в Грузии, оперативно и объективно информировать грузинскую общественность о том, что происходит в стране и за рубежом.

Главный редактор агентства Нино Хидашели сообщила, что на сайте report.ge будут представлены ежедневные события в общественно-политической, экономической, социальной и культурной жизни Грузии, а также зарубежные новости.

Report.ge уже активен во всех социальных сетях, что делает его своего рода мультимедийным кластером.

В ходе подготовки материалов сайт будет применять современные цифровые технологии для еще большего удобства читателей.

Сайт объединяет в себе как видео, так и письменный контент, что облегчает восприятие информации читателями.

www.report.ge функцинирует на трех языках (грузинский, русский и английский).

Напомним, что информационное агентство Report (интернет-ресурс report.az) начало свою деятельность в медиа-пространстве Азербайджана в 2014 году. Головной офис агентства находится в Баку.

С момента своего создания целью агентства является оперативное информирование читателей о важнейших событиях в стране и мире, представление аналитических материалов об общественно-политических и экономических процессах, публикация эксклюзивной информации о значимых событиях дня, освещение крупномасштабных мероприятий в Азербайджане посредством фото- и видеорепортажей.