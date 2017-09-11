Замредактора "Спутник": Азербайджан делает правильные шаги в плане построения своего имиджа за рубежом

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Москва. 11 сентября. REPORT.AZ/ "В рейтинге столиц стран СНГ после Москвы на первое место поставил бы Баку. Это - супер красивый город, в котором выделяют средства на развитие инфраструктуры".

Как сообщает Report, об этом на встрече с журналистами заявил заместитель главного редактора агентства "Спутник" Андрей Благодыренко.

Напомнив о своем участии в конференции мировых СМИ в Баку в 2016 году, А. Благодыренко сказал, что страна делает правильные шаги в плане построения своего имиджа за рубежом: "Если у Азербайджана есть средства на это, то почему бы ими не воспользоваться? В Баку проводят Формулу-1, различные международные конференции. На конференции мировых СМИ участвовали более 300 человек. Все писали об этом. В этом смысле Баку делает все правильно".