Зампредседателя НСТР: По соотношению количества населения и телеканалов Азербайджан опережает большинство стран мира

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ "По соотношению количества населения и телеканалов Азербайджан опережает большинство стран мира".

Как сообщает Report, об этом заявил зампредседателя Национального совета телевидения и радио Гафар Джабиев.

Он отметил, что для понимания масштаба успехов государства в сфере политики телерадио, достаточно вспомнить, что у Азербайджана, у которого в недавнем прошлом было всего один телеканал и одно радио, сейчас функционируют 10 радиовещателей по стране и 13 региональных: "Ежедневно с различными передачами в эфир выходят 10 общереспубликанских радиовещателей и 3 региональных. Сейчас 17 компаний оказывает населению услуги кабельного телевидения. За счет услуг этих компаний ежедневно наряду с передачами азербайджанских телеканалов, ретранслируются сотни программ телеканалов зарубежных стран, доводятся до сведения общественности. В последнее время в качестве ООО 16 юридических лиц получили лицензию (особое согласие) на создание İP телевидения и примкнули семье вещателей".

По словам зампредседателя, ни один здравомыслящий человек не может сказать, что этого мало для Азербайджана: "Есть ли необходимость комментировать реалии за этой короткой статистикой? Вы знаете, сколько новых рабочих мест и сколько инвестиций это означает?!"