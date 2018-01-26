Зампред СП: Против учредителей рэкетирских сайтов следует принять серьезные меры

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ "Меры нужно принимать не в отношении занимающихся негативной деятельностью сайтов, а в отношении их учредителей".

Об этом в заявлении Report сказал зампред Совета прессы (СП) Азербайджана, председатель Профсоюза журналистов Мушвиг Алескерли.

По его словам, Совет прессы с большой ответственностью выполняет возложенные на него обязанности в борьбе с рэкетирскими сайтами: "Совет прессы уже долгое время борется с негативными факторами в печатных СМИ. Можно сказать, что на данный момент подобных проблем в традиционных СМИ нет".

С.Алескерли заявил, что Совет прессы периодически предупреждает подобных лиц и включает такие сайты в "черный список": "Однако меры Совета прессы бывают в рамках общественного упрека. Поэтому они могут продолжать свою деятельность. Занимающиеся рэкетирской деятельностью не считаются медиа-структурой, это - преступная сеть и все их статьи и сообщения - заказ каких-либо сил. Естественно, за выполнение этих заказов они получают финансы, и поэтому они не заинтересованы в формирующемся за счет читателя доходе".

Председатель Профсоюза журналистов считает необходимым внести изменения в законодательстве, связанном с деятельностью подобных лиц: "Их действия - преступление. Главное в этом вопросе - национальная безопасность. В данной области сделана достаточная работа. Очень жаль, что процесс не завершен, пустоты пока еще имеют место. Есть предложение о том, чтобы принимать меры не против информационного ресурса, а в отношении его учредителя. Если вопрос не поставят подобным образом, предотвратить эти явления не удастся".