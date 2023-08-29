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Замглавы МИД Казахстана вручил диплом сотруднику информагентства Report за победу в конкурсе

Замглавы МИД Казахстана вручил диплом сотруднику информагентства Report за победу в конкурсе В министерстве иностранных дел Казахстана состоялось награждение победителей ежегодного конкурса "Казахстан глазами зарубежных СМИ".
Медиа
29 августа 2023 г. 16:35
Замглавы МИД Казахстана вручил диплом сотруднику информагентства Report за победу в конкурсе

В министерстве иностранных дел Казахстана состоялось награждение победителей ежегодного конкурса "Казахстан глазами зарубежных СМИ".

Как передает командированный в Астану сотрудник Report, победителями по ряду номинаций стали 7 журналистов из разных стран мира.

Среди них и сотрудник информационного агентства Report Наргиз Мамедова, победившая на конкурсе в специальной категории, которая была введена от СВМДА, по случаю председательства Казахстана в этой организации, представив статью "СВМДА: Новая Азия в новом мире - взгляд из Азербайджана".

В церемонии награждения приняли участие представители дипкорпуса, победителям дипломы вручил заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко.

Он отметил, что с каждым годом интерес зарубежных журналистов к Казахстану растет, и данный конкурс дает им шанс больше узнать о политике, экономике и культуре этой страны.

В конце встречи было сделано памятное фото.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQazaxıstan XİN “Report”un əməkdaşını diplomla mükafatlandırıb
Версия на английском языке ФотоKazakh deputy FM presents diploma to Report’s employee

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