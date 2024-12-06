Замглавреда Oxu.az рассказал студентам медиа-школы Report о важности качественного новостного контента

Заместитель главного редактора Oxu.az Фарид Новрузов стал очередным гостем медиа-школы Report.

Заместитель главного редактора Oxu.az Фарид Новрузов стал очередным гостем медиа-школы Report.

В беседе со студентами медиа-школы Новрузов поделился советами по созданию качественного новостного контента.

По словам Новрузова, новости в первую очередь должны быть понятными для читателей. "Поэтому журналист в первую очередь сам должен разобраться в материале, чтобы затем доступно изложить информацию аудитории. Если вы читаете новость и не понимаете ее, то ваши читатели тем более не поймут", - подчеркнул замглавреда.

Отдельно Новрузов остановился на теме влияния искусственного интеллекта (ИИ) на развитие современных СМИ.

"ИИ уже активно используется в сфере журналистики. Многие мировые новостные издания прибегают к его помощи. Данная технология упрощает работу как журналиста, так и редактора. Но есть и минусы, такие как снижение качества, вероятность распространения фейков. Однако главным риском может стать сокращение рабочих мест в связи с автоматизацией процессов", - отметил он.