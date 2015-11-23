Заместитель председателя НСТР: Некоторые телеканалы упорствуют в своих ошибках

"Упорство над своими ошибками свойственно глупцам"

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ "Национальный совет телерадиовещания ждет, а порой требует от телеканалов строгого соблюдения норм литературного языка".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Национального совета телерадиовещания (НСТР) Гафар Джабиев.

Он отметил, что эфир - не арена для практики: "Приглашенные гости могут допустить речевые ошибки, однако подобные ошибки недопустимы для ведущего. Язык - наше существование, показатель нашего существования. Наш язык подвергался большому давлению, проделал огромный путь, у нас не всегда была возможность говорить и писать на родном языке. На протяжении длительного времени никого не интересовал уровень знания азербайджанского языка, даже при выборе лучших кадров.

При нарушении санитарных норм в любой точке Баку телевидение снимает об этом сюжет. Соблюдение языковых норм также должно быть в центре внимания телевидения и медиа".

Г.Джабиев сделал замечание телеканалам, упорствующим в своих ошибках: "Есть одна известная фраза одного из классиков - ошибки свойственны каждому, однако упорство над своими ошибками свойственно глупцам. К сожалению, на некоторых телеканалах это имеет место. При указании на ошибки, повторном напоминании они упорствуют, спорят. Однако следует подумать, что если на один вопрос указывает не один, а несколько человек, значит это нужно принять во внимание".