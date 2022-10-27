Замгенсека ОТГ: Растет значимость сотрудничества тюркских государств в сфере аудиовизуальных медиа

"Постепенно растет значимость сотрудничества тюркских государств в сфере аудиовизуальных медиа".

"Постепенно растет значимость сотрудничества тюркских государств в сфере аудиовизуальных медиа".

Как сообщает Report, об этом заместитель генерального секретаря Организации тюркских государств (ОТГ) Омар Коджаман сказал на проходящем в Баку I заседании регулирующих органов по аудиовизуальным медиа стран-членов и стран-наблюдателей Организации тюркских государств.

О.Коджаман отметил, что одним из основных вызовов сегодняшнего дня является борьба с дезинформацией: "Борясь с дезинформацией, мы должны действовать в соответствии с реалиями сегодняшнего дня. Сотрудничество между нашими странами в этой борьбе чрезвычайно важно. Мы должны иметь в виду, что важность аудиовизуальных медиа растет. Сегодня наше сотрудничество в этой сфере также сблизит наши отношения в других областях".