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Замгенсека ОТГ: Растет значимость сотрудничества тюркских государств в сфере аудиовизуальных медиа

Замгенсека ОТГ: Растет значимость сотрудничества тюркских государств в сфере аудиовизуальных медиа "Постепенно растет значимость сотрудничества тюркских государств в сфере аудиовизуальных медиа".
Медиа
27 октября 2022 г. 11:04
Замгенсека ОТГ: Растет значимость сотрудничества тюркских государств в сфере аудиовизуальных медиа

"Постепенно растет значимость сотрудничества тюркских государств в сфере аудиовизуальных медиа".

Как сообщает Report, об этом заместитель генерального секретаря Организации тюркских государств (ОТГ) Омар Коджаман сказал на проходящем в Баку I заседании регулирующих органов по аудиовизуальным медиа стран-членов и стран-наблюдателей Организации тюркских государств.

О.Коджаман отметил, что одним из основных вызовов сегодняшнего дня является борьба с дезинформацией: "Борясь с дезинформацией, мы должны действовать в соответствии с реалиями сегодняшнего дня. Сотрудничество между нашими странами в этой борьбе чрезвычайно важно. Мы должны иметь в виду, что важность аудиовизуальных медиа растет. Сегодня наше сотрудничество в этой сфере также сблизит наши отношения в других областях".

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Версия на английском языке OTS deputy chief notes growing importance of cooperation between Turkic states in audiovisual media
Версия на азербайджанском языке TDT Baş katibinin müavini: “Türk dövlətlərinin audiovizual media sahəsində əməkdaşlığının önəmi artmaqdadır”

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