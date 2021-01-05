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Замдиректора агентства Trend умер от коронавируса

Замдиректора агентства Trend умер от коронавируса Эльхан Алескеров был участником Карабахской войны, имел воинское звание полковника
Медиа
5 января 2021 г. 12:43
Замдиректора агентства Trend умер от коронавируса
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Директор Экспертного совета Baku Network, заместитель гендиректора информационного агентства Trend, полковник запаса, политолог Эльхан Алескеров умер от коронавируса.

Как передает Report, ему было 66 лет.

Эльхан Алескеров родился 14 марта 1955 года в Баку в семье интеллигентов.

В 1972 году он окончил бакинскую городскую среднюю школу №150. Высшее образование получил в Азербайджанском техническом университете, был инженером-связистом. Работал в Научно-исследовательском институте "Азон" и органах безопасности Азербайджан, был выпускником Минской высшей школы МВД СССР. В 1987 году был заместителем председателя Общества "Дружба" по культурным связям с зарубежными странами, в 1988 году - зампредом Общества "Ветен" по культурным связям с зарубежными странами.

Э.Алескеров был участником Карабахской войны, имел воинское звание полковника.

В 2000-2015 гг. неоднократно отправлялся по линии Министерства иностранных дел Азербайджана в длительные командировки в зарубежные страны.

В 2000-2006 гг. работал дипломатом в посольстве Азербайджана в Анкаре, в 2008-2015 гг. - в посольстве Азербайджана в Гааге, Нидерланды.

Эльхан Алескеров был учредителем центра "Кавказская Албания" и аналитического центра "Кавказ", являлся членом Общественного объединения ветеранов органов спецслужб Азербайджана и членом Союза писателей. Автор двух книг и более 200 статей.

За первое научное исследование романа "Али и Нино" в Азербайджане был удостоен научной степени доктора философии по филологии.

Аллах рехмет элясин!

Эльхан Алескеров
Эльхан Алескеров
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Версия на азербайджанском языке "Trend" agentliyinin direktor müavini koronavirusdan vəfat edib

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