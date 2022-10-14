Законы о дезинформации не ограничивают свободу людей в социальных сетях

В рамках борьбы с дезинформацией в законодательстве многих развитых стран установлены определенные правила.

В рамках борьбы с дезинформацией в законодательстве многих развитых стран установлены определенные правила.

Об этом Report заявил заместитель председателя правления Совета прессы, декан факультета журналистики БГУ Вугар Зифяроглы, комментируя закон о дезинформации, принятый в Турции

По словам Зифяроглы, подобные законы не ограничивают свободу людей при пользовании социальными сетями.

Социальные сети напоминают красочную палитру, включающую в себя различные оттенки в подходах, считает он.

"С одной стороны, разные взгляды и подходы, плюрализм и многообразие мнений можно расценивать положительно, но, с другой стороны, есть беспокойство из-за негативных моментов. Например, посты и репосты, которые в основном оказывают негативное психологическое воздействие на молодежь и подростков, являются явным тому свидетельством. К этому необходимо отнести проблемы информационного манипулирования и целенаправленного распространения дезинформации. В целом на сегодняшний день дезинформация и информационное загрязнение остаются важнейшими проблемами", - считает Вугар Зифяроглы.

Декан подчеркнул, что соответствующие правила установлены в законодательстве многих ведущих стран в рамках борьбы с дезинформацией: "Закон о безопасности в сети (NetzDG) в Германии, Закон о борьбе с манипулированием информацией во Франции являются примерами этого. В то же время правила по соответствию искусственного интеллекта в Европейском Союзе содержат подробную информацию об использовании программного обеспечения искусственного интеллекта при производстве контента, который может привести к дезинформации/манипулированию".