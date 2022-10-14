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Закон о борьбе с дезинформацией не ограничивает свободу прессы - МНЕНИЕ

Закон о борьбе с дезинформацией не ограничивает свободу прессы - МНЕНИЕ "Хотя и утверждается, что закон о борьбе с дезинформацией в Турции ограничивает свободу прессы, на мой взгляд, это совсем не так".
Медиа
14 октября 2022 г. 22:01
Закон о борьбе с дезинформацией не ограничивает свободу прессы - МНЕНИЕ

"Хотя и утверждается, что закон о борьбе с дезинформацией в Турции ограничивает свободу прессы, на мой взгляд, это совсем не так".

Такое мнение высказал местному бюро Report журналист, руководитель отдела новостей турецкой газеты "Айдынлык" Надир Тамелоглу.

"Если ознакомиться с практикой западных стран, то можно увидеть, что во всех европейских странах, в частности, в Германии и Франции, действует специальный контрольный механизм закона против дезинформации и вызывающих необоснованное беспокойство в обществе "новостей" в Интернет-СМИ, социальной сети и печатных СМИ (газеты, журналы)", - отметил Н.Тамелоглу.

Турецкий журналист отметил, что в законодательстве его страны существовал пробел по этому вопросу.

"К примеру, согласно исследованию "Рейтер", доля фейковых новостей в Турции близка к 50%. То есть очень велика вероятность того, что одно из двух сообщений является дезинформацией. В этом смысле один из основных вопросов, который нам необходимо обсудить, — это этические правила профессии журналиста. Распространение ложных новостей о Турции под предлогом "свободы" СМИ, особенно по указке западных кругов, также оказывает негативное влияние на наше общество", - констатировал турецкий журналист.

По его словам, из-за того, что подобную дезинформацию легче распространять в социальных сетях, основным фокусом нового законопроекта станут субъекты цифровых медиа.

"Как вы знаете, чрезмерная свобода слова в социальных сетях позволяет пользователям и злоумышленникам распространять безосновательные новости. Новый закон заполнил этот опасный пробел в сфере СМИ и дал толчок восстановлению понятия журналистской этики", - добавил Н.Тамелоглу.

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Версия на азербайджанском языке Dezinformasiyaya qarşı mübarizə qanunu mətbuat azadlığını boğmur - RƏY

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