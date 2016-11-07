За заслуги в области телевидения и радио трем лицам предоставлена персональная пенсия президента Азербайджана

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении персональной пенсии президента Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, за заслуги в области телевидения и радио в Азербайджане персональные пенсии президента Азербайджанской Республики предоставлены следующим лицам:

Гусейновой Шаргие Гурбан гызы

Мамедову Сеявушу Алиакбер оглу

Мирзоеву Рамизу Гасан оглу.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

Другим распоряжением президента Азербайджана за заслуги в области телевидения и радио в Азербайджанской Республике следующие лица награждены "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики":

Алекберова Салмина Наджаф гызы

Гезалова Гюнель Салам гызы

Мамедова Эльнара Вагиф гызы

Мамедова Мехрибан Ибиш гызы

Оджагвердиев Рауф Фикрет оглу

Рустамова Шафаг Рустам гызы.