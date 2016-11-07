За заслуги в области телевидения и радио трем лицам предоставлена персональная пенсия президента Азербайджана

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении персональной пенсии президента Азербайджанской Республики.
Как сообщает Report, согласно распоряжению, за заслуги в области телевидения и радио в Азербайджане персональные пенсии президента Азербайджанской Республики предоставлены следующим лицам:
Гусейновой Шаргие Гурбан гызы
Мамедову Сеявушу Алиакбер оглу
Мирзоеву Рамизу Гасан оглу.
Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.
Другим распоряжением президента Азербайджана за заслуги в области телевидения и радио в Азербайджанской Республике следующие лица награждены "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики":
Алекберова Салмина Наджаф гызы
Гезалова Гюнель Салам гызы
Мамедова Эльнара Вагиф гызы
Мамедова Мехрибан Ибиш гызы
Оджагвердиев Рауф Фикрет оглу
Рустамова Шафаг Рустам гызы.
News DepartmentАвтор новости
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