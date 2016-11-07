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    За заслуги в области телевидения и радио трем лицам предоставлена персональная пенсия президента Азербайджана

    Шесть человек награждены Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении персональной пенсии президента Азербайджанской Республики.

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, за заслуги в области телевидения и радио в Азербайджане персональные пенсии президента Азербайджанской Республики предоставлены следующим лицам:

    Гусейновой Шаргие Гурбан гызы

    Мамедову Сеявушу Алиакбер оглу

    Мирзоеву Рамизу Гасан оглу.

    Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

    Другим распоряжением президента Азербайджана за заслуги в области телевидения и радио в Азербайджанской Республике следующие лица награждены "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики":

    Алекберова Салмина Наджаф гызы

    Гезалова Гюнель Салам гызы

    Мамедова Эльнара Вагиф гызы

    Мамедова Мехрибан Ибиш гызы

    Оджагвердиев Рауф Фикрет оглу

    Рустамова Шафаг Рустам гызы.

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