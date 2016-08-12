​За счет выделенных азербайджанским государством средств телеканалами снято 40 сериалов

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ На выделенные государством азербайджанским телеканалам 11 млн. манатов на съемки сериалов, с 2011 года по сегодняшний день в целом снято 40 сериалов.

Как сообщает Report, хотя телеканалы представили в Национальный совет телерадиовещания (НСТР) отчет о съемках на эти средства 42 сериалов, впоследствии два сериала не были сняты.

В целом на счета телеканалов перечислено 5 960 000 тыс. манатов.

Отметим, что НСТР подал в суд на телеканал ANS в связи с нарушением условий контракта, связанного с сериалом "Абшерон". Было также подано в суд на телеканал İTV из-за неснятого сериала "Карабах". В настоящее время дела находятся на судопроизводстве.

Согласно судебным искам НСТР, за неснятый сериал "Карабах" İTV должен вернуть в госбюджет около 430 тыс. манатов, а ANS TV (за сериал "Абшерон") - 168 тыс. манатов.