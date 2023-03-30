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За последние три месяца в Азербайджане ТВ смотрело в среднем 6,029 млн человек в день

За последние три месяца в Азербайджане ТВ смотрело в среднем 6,029 млн человек в день За последние три месяца в Азербайджане ТВ в среднем смотрело 6,029 млн человек в день.
Медиа
30 марта 2023 г. 16:03
За последние три месяца в Азербайджане ТВ смотрело в среднем 6,029 млн человек в день

За последние три месяца в Азербайджане ТВ в среднем смотрело 6,029 млн человек в день.

Об этом в интервью Report рассказала Ирада Султанова, управляющий директор компании MARSA.

Комментируя вопрос о количестве людей постоянно смотрящих телевизор, И.Султанова отметила, что назвать точную цифру невозможно, так как аудитория или телезрители - это постоянно меняющаяся величина, на которую влияет очень много факторов, начиная от погоды, сезона и заканчивая праздничными днями или политической ситуацией в стране.

"Поэтому мы будем говорить о среднедневной аудитории. За последние три месяца в среднем в день ТВ смотрело 6 029 000 человек. При этом местные телеканалы – 5 287 000 человек, турецкие – 3 438 000, российские – 1 228 000, другие платформы посредством ТВ – 5 000 000 человек", - сказала она.

Она подчеркнула, что сумма отдельных смотрений получается больше, чем общее смотрение.

"Это так, потому что у нас не так много людей, смотрящих только один тип телеканалов. Люди могут посмотреть местный канал, потом турецкий, потом российский, а потом включить Youtube на смарт-ТВ. Поэтому важно учитывать не только количество людей, но и время проведенное ими за просмотром ТВ", - подытожила И.Султанова.

MARSA LLC является официальным технологическим партнером компании "Кантар" - одной из лидирующих в мире исследовательских компаний в области средств массовой информации.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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