ООН: За последние три года в мире убили более тысячи правозащитников и журналистов

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ За последние три года в мире было убито более тысячи правозащитников и журналистов. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш , выступая в Женеве на открытии 40-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).

"Более тысячи защитников прав человека и журналистов были убиты за последние три года", - сказал Гутерриш, призвав "сделать больше" для их защиты и прекращения репрессий, привлечения виновных к ответственности.

Генсек ООН также выразил обеспокоенность распространением в интернете и соцсетях ксенофобии, расизма и нетерпимости, включая антисемитизм и ненависть к мусульманам.