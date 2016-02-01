​За последние 25 лет в мире убито около 2,3 тыс. журналистов

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ За последние 25 лет в мире были убиты как минимум 2297 журналистов. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в отчете Международной федерации журналистов.

По данным отчета, ситуация с убийствами журналистов с каждым годом ухудшается. Если в 1990 году было зафиксировано 40 убийств, то с 2010 года эта цифра не опускается ниже 100 убитых в год. Как отмечается, 2006 год со 155 убийствами сотрудников СМИ стал худшим в этой статистике.

Наиболее опасной страной для журналистов является Ирак, где за 25 лет убиты 309 сотрудников СМИ. Второе место заняли Филиппины со 146 убитыми журналистами, на третьем месте - Мексика со 120 убийствами.