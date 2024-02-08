"Независимая газета": За Карабах азербайджанцы отблагодарили Ильхама Алиева высоким процентом

Внеочередные президентские выборы в Азербайджане 7 февраля завершились крайне уверенной победой действующего главы государства - Ильхама Алиева. То, что голосование впервые в истории страны проходило на всей ее территории, включая Карабах, и предопределил

Внеочередные президентские выборы в Азербайджане 7 февраля завершились крайне уверенной победой действующего главы государства - Ильхама Алиева. То, что голосование впервые в истории страны проходило на всей ее территории, включая Карабах, и предопределило результат – за президента, сумевшего восстановить территориальную целостность Азербайджана, по предварительным данным ЦИК, проголосовали более 92% избирателей. Политика уже начали поздравлять с триумфом его коллеги из других стран.

Как передает Report, об этом пишет российское издание "Независимая газета" .

Эксперты, наблюдатели и представители избиркомов отмечали крайне высокую явку, составившую 76,7%, при которой Алиев добился этого впечатляющего результата.

Главная особенность выборов 7 февраля – они впервые в истории Азербайджана проводились на всей территории страны, включая Карабах, который был возвращен в состав государства осенью 2023 года в результате 44-дневной войны. Всего на вернувшихся в состав республики территориях были созданы 26 избирательных участков. Неслучайно Ильхам Алиев вместе с семьей приехал в карабахский город Ханкенди, где проголосовал на местном избирательном участке №14 избирательного округа №122.

Выборы президента должны были пройти в апреле 2025 года, однако в декабре 2023 года Алиев подписал распоряжение о назначении внеочередного голосования на 7 февраля. Необходимость переноса срока голосования до завершения семилетнего срока правления действующего президента власти обосновали восстановлением территориальной целостности Азербайджана и возникновением новой ситуации в стране и регионе.

Выбор был, но фаворит очевиден

В избирательном бюллетене были семь кандидатов, хотя изначально претендентов на участие в выборах было 17. Но десять из них не смогли собрать необходимые для регистрации 40 тыс. голосов в свою поддержку.

На прошлых выборах за Ильхама Алиева проголосовали 86,2% избирателей при явке 74,5%. И сторонники президента, и его оппоненты перед внеочередным голосованием признавали, что конкуренцию ему после триумфального завершения конфликта с Арменией не сможет составить ни один политический деятель республики. Но даже если кто-то и решил бы не учитывать результаты войны, результаты 20 лет работы Алиева были весьма весомы. Как уже сообщала "Независимая газета", с 2003 по 2020 годы средний рост ВВП страны достиг около 8% (максимум зафиксирован в 2006-м – это 34,5%). Сам ВВП на душу населения за эти годы вырос в 4,8 раза – с 884 долл. до 4 222 долл. При том, что Всемирный банк фиксирует увеличение численности населения Азербайджана на несколько миллионов человек, властям республики удалось создать более 2,7 млн новых рабочих мест, сократить количество безработных почти на треть, а бедных — в семь раз. Стратегические валютные резервы страны увеличились в 43 раза — с 1,6 млрд долл. в 2003 году, до 68,5 млрд долл. в 2023-м. Алиев обещал в случае своего переизбрания продолжать прежнюю политику, делая упор на модернизацию и диверсификацию экономики страны, внедрение цифровых технологий в сфере госуслуг, развитие собственной космической программы. Особое направление работы – восстановление нормальной жизни в Карабахе, где сейчас идет масштабное строительство жилья и создание современной инженерной инфраструктуры.

Большинство конкурентов Алиева имеют опыт политической борьбы. Например, лидер партии "Единый народный фронт Азербайджана" Гудрат Гасангулиев пробовал свои силы на выборах президента уже пять раз. Депутат парламента, самовыдвиженец Захид Орудж - три раза, лидер Партии великого созидания Фазиль Мустафа и экс-лидер Либерально-демократической партии Азербайджана, самовыдвиженец Фуад Алиев - по два. Лидер партии "Национальный фронт" Рази Нуруллаев - один. Впервые выставил свою кандидатуру на пост главы государства лидер партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев.

Избирательная кампания длилась всего 22 дня и оказалась крайне спокойной, что отмечают и местные жители, и прибывшие в страну международные наблюдатели. Оппозиционные политики, понимали бесперспективность конкуренции с Ильхамом Алиевым, однако как могли вели агитацию.

Избиратели в ультрафиолетовом свете

Накануне голосования с улиц убрали плакаты всех кандидатов, оставив только агитационные материалы Центризбиркома. На избирательных участках граждан встречали сотрудники комиссий с ультрафиолетовыми лампами – у прибывших не только проверяли документы, им еще и светили на руки. Дело в том, что получившим бюллетень избирателям на пальцах делали пометку специальной жидкостью, которая светится в ультрафиолете. Подобные меры принимают для избежания повторного голосования на нескольких участках и человека со следами такой краски к выборам бы не допустили.

Как отмечал глава Центризбиркома Азербайджана Мазахир Панахов, за ходом голосования выразили желание следить примерно почти 85 тыс. местных активистов от партий и общественных организаций, таким образом на каждый избирательный участок приходилось до 15 наблюдателей. Также зарегистрированы были около 800 международных наблюдателей, в числе которых были представители миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, включавшей более 300 наблюдателей и примерно 170 экспертов Содружества независимых государств во главе с генеральным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым.

"Выборы проходили на конкурентной основе, у большинства кандидатов ранее уже был опыт участия в избирательных кампаниях, - заявил он на избирательном участке №38 Насими-Сабаильского избирательного округа №23 в Музейном центре Баку. – Мы следили за тем, как проходит агитация – всем кандидатам были предоставлены равные возможности и на телевидении, и печатных СМИ, что очень важно".

Из-за достаточно предсказуемого расклада, у представителей комиссий, и у наблюдателей задача в этот раз была весьма простой – в победе фаворита не сомневался, похоже, никто, в том числе и те, кто голосовал за его соперников. Так что обстановка на участках была крайне мирной.

В первой половине дня на всех участках, где удалось побывать корреспонденту "НГ", избиратели ждали получения бюллетеней в небольших очередях. Отметим, что в списке избирателей Азербайджана более 6,4 млн человек, которые голосовали на 6 537 участках.

На участке №8 Сабаильского избирательного округа №7 вместе с местными активистами присутствовала интернациональная группа из Африки. Наблюдатель от Молодежной сети Движения неприсоединения Джессика Мшама, прибывшая из Танзании, отмечает, в частности, что впечатлена активностью избирателей – с утра на участок приходят и молодые и пожилые люди, которые делают свой выбор очевидно осознанно, поскольку у них есть сложившееся представление, за кого голосовать. На некоторых избирательных участках стояли специальные контейнеры для проведения экзит-полов – желающие могли оставить там информацию о том, как они проголосовали. Согласившиеся поговорить с корреспондентом "НГ" горожане отмечали, что сделали выбор в пользу Ильхама Алиева. "Президент за 40 дней смог добиться того, чего все ждали почти 30 лет, это историческое событие и он сам войдет в историю, так что у него на этих выборах по сути нет конкурентов, - отметил, например, бакинец Эльмин. – Его оппонентов даже немного жалко, поскольку некоторые предлагали интересные идеи, но сейчас народ постарается выразить благодарность нынешнему президенту за то, что тот сделал. Надеюсь, он увидит какие-то полезные вещи в программах конкурентов и сможет воспользоваться их предложениями".

"В этом году я вижу, что народ приходит с другим настроением на выборы, - рассказал наблюдатель Гаджи Мирза Бабаев, который 25 лет был народным депутатом и уже 10 лет участвует в организации голосований. – Возвращение Карабаха привело к тому, что народ воодушевлен и на выборы идут активнее, о чем говорит и высокая явка".

Наблюдавший за ходом голосования российский политолог Сергей Марков констатирует: "Выборы проходили в соответствии с законодательством Азербайджана и со всеми представлениями о том, каким должно быть справедливое голосование, они отражают волю азербайджанского народа. Огромная явка объясняется не только тем, что это не просто выборы, как говорят политологи, "референдумного типа", а с тем, что люди во многом голосовали "за победу" - опуская бюллетень, они поддерживали кандидата, который смог вернуть Карабах".

Уже к 12:00, по данным ЦИК Азербайджана, в выборах приняли участие 38,6% избирателей. К 17:00 явка составила уже более 70,8%, а сразу после завершения процесса Центризбирком сообщил, что проголосовали 76,7% избирателей.

За час до завершения голосования результаты своей работы обнародовали представители американской компании Oracle Advisory Group, проводившей экзитполы. По всей стране 7 февраля они опросили 63 тыс. избирателей. Согласно полученным результатам, Ильхам Алиев набрал 93,9% голосов, Захид Орудж – 1,8%, Фазиль Мустафа – 1,5%, Гудрат Гасангулиев – 1,2%, Рази Нуруллаев – 0,9%, Эльшад Мусаев – 0,4%, Фуад Алиев - 0,3%. Экзитполы других компаний давали примерно такие же результаты - по материалам центра мониторинга Rəy, Ильхам Алиев набрал 92,6%, с огромным отрывом за ним следует Рази Нуруллаев (1,1%), затем Фуад Алиев (0,8%), Фазиль Мустафа (0,5), Гудрат Гасангулиев (0,4%), Захид Орудж (0,3%) и Эльшад Мусаев (0,1%).

А через пару часов после завершения голосования ЦИК объявил предварительные результаты президентских выборов: Ильхам Алиев набрал 92,1%, Захид Орудж 2,2%, Фазиль Мустафа 1,9%, Гудрат Гасангулиев 1,7%, Рази Нуруллаев 0,7%, Эльшад Мусаев - 0,6%, Фуад Алиев - 0,48%.

В победе Ильхама Алиева не было сомнений у его коллег. В числе первых, еще до официального подведения итогов голосования, с переизбранием главу Азербайджана поздравили президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Ирака Абдель Абдуллатиф Джамал Рашид, президент Сербии Александар Вучич.