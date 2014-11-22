ЮНЕСКО назвал наиболее опасные места для работы журналистов в мире

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Опаснее всего журналистам работать в арабских странах – там гибнет треть от общего числа убитых репортеров. Как сообщает Report, об этом говорится в докладе главы ЮНЕСКО Ирины Боковой, который был представлен Межправительственному совету по вопросам развития коммуникации.

Самым опасным для журналистов оказался 2012 год, когда было убито 123 человека, 42 из них – в Сирии. Хотя в 2013 году эта цифра снизилась до 91, это второй по величине показатель с тех пор, как в ЮНЕСКО начали вести статистику гибели журналистов.

В ЮНЕСКО озабочены тем, что подавляющее большинство посягательств на жизнь "работников пера" остаются безнаказанными. По предложению Организации, государства добровольно предоставляют Генеральному секретарю информацию о результатах расследований таких убийств.

В 2012 году в ЮНЕСКО приняли План по защите журналистов, который годом позже утвердила Генеральная Ассамблея ООН.