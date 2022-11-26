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Футуролог в передаче "Поговорим?" Гамида Гамидова рассказал о возможной ядерной войне

Футуролог в передаче "Поговорим?" Гамида Гамидова рассказал о возможной ядерной войне Журналист Гамид Гамидов в новом выпуске программы "ПОГОВОРИМ?" представил подписчикам очередное видеоинтервью.
Медиа
26 ноября 2022 г. 10:36
Футуролог в передаче Поговорим? Гамида Гамидова рассказал о возможной ядерной войне

Журналист Гамид Гамидов в новом выпуске программы "ПОГОВОРИМ?" представил подписчикам очередное видеоинтервью.

Как передает Report, гостем ведущего стал заместитель председателя Азербайджанского общества исследований будущего (отделения Millennium Project в АР), футуролог Эльдар Мусеибзаде.

В новом видео Гамид Гамидов и Эльдар Мусеибзаде поговорили о третьей мировой, ядерной войне и о том, что нас ждет в ближайшем будущем.

Гость традиционного пятничного интервью коснулся разных тем, включая налаживание отношений между Баку и Ереваном, откат мира от глобализации и искусственный интеллект.

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Версия на азербайджанском языке Futuroloq Həmid Həmidovun “Danışaq?” podkastında nüvə müharibəsi ehtimalından danışıb

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