Футуролог в передаче "Поговорим?" Гамида Гамидова рассказал о возможной ядерной войне

Журналист Гамид Гамидов в новом выпуске программы "ПОГОВОРИМ?" представил подписчикам очередное видеоинтервью.

Журналист Гамид Гамидов в новом выпуске программы "ПОГОВОРИМ?" представил подписчикам очередное видеоинтервью.

Как передает Report, гостем ведущего стал заместитель председателя Азербайджанского общества исследований будущего (отделения Millennium Project в АР), футуролог Эльдар Мусеибзаде.

В новом видео Гамид Гамидов и Эльдар Мусеибзаде поговорили о третьей мировой, ядерной войне и о том, что нас ждет в ближайшем будущем.

Гость традиционного пятничного интервью коснулся разных тем, включая налаживание отношений между Баку и Ереваном, откат мира от глобализации и искусственный интеллект.