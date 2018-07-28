Walt Disney покупает 21st Century Fox за $71 млрд

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Акционеры Walt Disney и 21st Century Fox одобрили соглашение о слиянии.

Как передает Report, глава компании Руперт Мердок выразил уверенность, что после слияния компания будет лидировать в индустрии СМИ и развлечений.

В конце июня сделку по слиянию крупных компаний одобрило министерство юстиции США. Walt Disney приобретает активы 21st Century Fox за 71,3 миллиарда долларов. По условиям сделки Walt Disney выплатит до 38 долларов за акцию, при этом акционеры Fox смогут выбрать между получением наличных средств или акций Disney.