Вышел в свет юбилейный пятисотый номер журнала Region Plus

Вышел в свет 500-й номер аналитического журнала Region Plus.

Вышел в свет 500-й номер аналитического журнала Region Plus.

Как сообщает Report, журнал издается в Азербайджане с марта 2006 года коллективом журналистов, аналитиков, политологов, экономистов, экспертов в области культуры, искусства и спорта.

Со своими статьями и комментариями на страницах журнала периодически выступают и обозреватели стран региона.

В издании также публикуются интервью с главами государств и правительств, министрами, общественно-политическими деятелями.

"За эти годы наше издание стало идеальной платформой для освещения самых важных событий как в стране, так и в Южно-Кавказском регионе и мире в целом. Аналитические публикации стали отправной точкой для деловых людей, читателей журнала, в принятии важных решений. Многочисленные интервью с министрами, послами и государственными деятелями разных стран привлекали и привлекают высокий интерес как у читателей в нашей стране, так и за рубежом", - сообщил Report главный редактор журнала Эмин Алекперов.

Среди многочисленных читателей журнала государственные структуры, частные компании, неправительственные организации, дипломатические представительства, политические и экономические деятели, представители интеллигенции.