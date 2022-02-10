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Выпускнику Медиа-школы Report - участнику Отечественной войны вручен сертификат

Выпускнику Медиа-школы Report - участнику Отечественной войны вручен сертификат Выпускнику Медиа-школы Report Эльмиру Гасанову вручен сертификат.
Медиа
10 февраля 2022 г. 16:20
Выпускнику Медиа-школы Report - участнику Отечественной войны вручен сертификат

Выпускнику Медиа-школы Report Эльмиру Гасанову вручен сертификат.

Как сообщает Report, участник 5-й по счету группы учащихся Медиа-школы сражался в Отечественной войне. Он принимал участие в боях на Физулинском и Джебраильском направлениях, был тяжело ранен в боях за освобождение Физули.

Координатор Медиа-школы Report Исмаил Рафикоглу отметил, что Э.Гасанов проходил длительное лечение, что и отсрочило вручение сертификата:

"Эльмир не смог получить сертификат Медиа-школы Report в 2020 году потому, что ушел на фронт. Затем нам стало известно о его ранении. Мы говорили по телефону, но не могли увидеться. И вот, наконец, сегодня сертификат вручен его обладателю”.

Э.Гасанов отметил, что продолжает лечение в связи с ранением на войне:

“Я прохожу лечение довольно долгое время и оно все еще продолжается. Пользуясь представившейся возможностью, хочу выразить признательность руководству агентства".

Эльмир Гасанов награжден медалями "За военные заслуги" и "За освобождение Физули".

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Версия на азербайджанском языке ФотоReport Media Məktəbinin Vətən müharibəsində döyüşmüş məzununa sertifikat təqdim edilib

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