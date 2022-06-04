О нас

Выпускникам Медиа-школы Report вручены сертификаты

Выпускникам Медиа-школы Report вручены сертификаты В Информационном агентстве Report завершена программа обучения 10-й группы Медиа-школы Report.
Медиа
4 июня 2022 г. 14:36
Выпускникам Медиа-школы Report вручены сертификаты

В Информационном агентстве Report завершена программа обучения 10-й группы Медиа-школы Report.

Вручены сертификаты 9 журналистам, которые в рамках программы обучались азам подготовки новостей, интервью, репортажей, видеосюжетов, фоторепортажей, проведения расследований, секретам профессии журналиста, подключались к мониторингам и опросам.

Директор Информационного агентства Report Фуад Гусейналиев выразил уверенность, что курс обучения окажется полезным для выпускников:

"Должен отметить, что эта группа отличалась активностью. По сути, журналист и должен быть таким, молчаливый, неактивный человек никогда не сможет продвинуться в этой профессии. Я уверен, что вы сможете построить успешную карьеру. Ваша активность, умение спорить, высказывать свое мнение заслуживают похвалы. Я очень рад, что есть такая молодежь".

Руководитель Медиа-школы Report Исмаил Рафигоглу отметил, что члены группы были очень активны:

"10-я по счету группа Медиа-школы Report запомнилась своей достаточно продуктивной деятельностью. В ходе учебного процесса у нас состоялись плодотворные встречи с известным журналистом Аскером Алиоглу, телерадиоведущим Джавидом Османовым, телеведущим Азером Сулейманлы, завотделом Агентства развития медиа (MEDIA), историком, писателем-публицистом Натигом Мамедли, писателем Сейраном Сахаветом. Встреча с ректором Академии телерадио при AzTV Телли Панахгызы и педагогическим коллективом была очень продуктивной".

Исмаил Рафигоглу также отметил, что выпускник Медиа-школы Report Садиг Аливердибейли подготовил фильм, отражающий учебный процесс 10-й группы Медиа-школы.

И.Рафигоглу отметил, что студенты Медиа-школы участвовали в ряде мероприятий и встреч: "Студенты справились со всеми поручениями. На играх Кубка Победы по мини-футболу среди журналистов они не только болели за команду Report "Физули", но также после игры готовили интервью и сюжеты".

Медиа-школа Report начала свою деятельность в июне 2018 года. Целью Медиа-школы является подготовка профессиональных кадров в сфере медиа в Азербайджане, доведение до молодых журналистов современных тенденций мировой прессы, раскрытие потенциала людей, увлеченных журналистикой и желающих работать в этой сфере, обеспечение повышения практических знаний и навыков по профессии. Медиа-школу Report окончили десятки молодых людей, которые работают в различных медиа-структурах страны.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке ФотоCertificates presented to graduates of Report Media School
Версия на азербайджанском языке ФотоReport Media Məktəbinin məzunlarına sertifikat təqdim edilib

Другие новости из категории

Прошел год со дня гибели журналистов, подорвавшихся на мине в Кяльбаджаре
Прошел год со дня гибели журналистов, подорвавшихся на мине в Кяльбаджаре
4 июня 2022 г. 10:33
РИА Новости заблокировали в Азербайджане
"РИА Новости" заблокировали в Азербайджане
4 июня 2022 г. 00:39
Радио Avto FM перешло в подчинении МВД
Радио Avto FM перешло в подчинении МВД
25 мая 2022 г. 13:54
Обнародованы рекламные доходы телерадиовещателей Азербайджана
Обнародованы рекламные доходы телерадиовещателей Азербайджана
25 мая 2022 г. 11:03
В Азербайджане на телевидении и радио работают 4374 человека
В Азербайджане на телевидении и радио работают 4374 человека
25 мая 2022 г. 10:57
Избран гендиректор телеканала İTV
Избран гендиректор телеканала İTV
24 мая 2022 г. 11:22
В Азербайджане около 30 телеканалов вещают в HD-формате
В Азербайджане около 30 телеканалов вещают в HD-формате
24 мая 2022 г. 10:27
Телеведущий Азер Сулейманлы встретился со студентами Медиа-школы Report
ФотоТелеведущий Азер Сулейманлы встретился со студентами Медиа-школы Report
23 мая 2022 г. 16:54
Завтра пройдут выборы на должность гендиректора İTV
Завтра пройдут выборы на должность гендиректора İTV
23 мая 2022 г. 16:36
Гадир Ибрагимли похоронен в Лянкяране
ФотоГадир Ибрагимли похоронен в Лянкяране
20 мая 2022 г. 19:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi