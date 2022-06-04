Выпускникам Медиа-школы Report вручены сертификаты

В Информационном агентстве Report завершена программа обучения 10-й группы Медиа-школы Report.

В Информационном агентстве Report завершена программа обучения 10-й группы Медиа-школы Report.

Вручены сертификаты 9 журналистам, которые в рамках программы обучались азам подготовки новостей, интервью, репортажей, видеосюжетов, фоторепортажей, проведения расследований, секретам профессии журналиста, подключались к мониторингам и опросам.

Директор Информационного агентства Report Фуад Гусейналиев выразил уверенность, что курс обучения окажется полезным для выпускников:

"Должен отметить, что эта группа отличалась активностью. По сути, журналист и должен быть таким, молчаливый, неактивный человек никогда не сможет продвинуться в этой профессии. Я уверен, что вы сможете построить успешную карьеру. Ваша активность, умение спорить, высказывать свое мнение заслуживают похвалы. Я очень рад, что есть такая молодежь".

Руководитель Медиа-школы Report Исмаил Рафигоглу отметил, что члены группы были очень активны:

"10-я по счету группа Медиа-школы Report запомнилась своей достаточно продуктивной деятельностью. В ходе учебного процесса у нас состоялись плодотворные встречи с известным журналистом Аскером Алиоглу, телерадиоведущим Джавидом Османовым, телеведущим Азером Сулейманлы, завотделом Агентства развития медиа (MEDIA), историком, писателем-публицистом Натигом Мамедли, писателем Сейраном Сахаветом. Встреча с ректором Академии телерадио при AzTV Телли Панахгызы и педагогическим коллективом была очень продуктивной".

Исмаил Рафигоглу также отметил, что выпускник Медиа-школы Report Садиг Аливердибейли подготовил фильм, отражающий учебный процесс 10-й группы Медиа-школы.

И.Рафигоглу отметил, что студенты Медиа-школы участвовали в ряде мероприятий и встреч: "Студенты справились со всеми поручениями. На играх Кубка Победы по мини-футболу среди журналистов они не только болели за команду Report "Физули", но также после игры готовили интервью и сюжеты".

Медиа-школа Report начала свою деятельность в июне 2018 года. Целью Медиа-школы является подготовка профессиональных кадров в сфере медиа в Азербайджане, доведение до молодых журналистов современных тенденций мировой прессы, раскрытие потенциала людей, увлеченных журналистикой и желающих работать в этой сфере, обеспечение повышения практических знаний и навыков по профессии. Медиа-школу Report окончили десятки молодых людей, которые работают в различных медиа-структурах страны.