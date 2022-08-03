Вячеслав Сапунов: Репутацию трудно заработать, но очень легко потерять

Главный редактор газеты "Каспий", известный журналист Вячеслав Сапунов считает, что рассматривать журналистику как источник большого дохода бессмысленно.
Об этом он сказал на встрече с участниками медиа-школы Report.
"Если вы хотите заработать в журналистике большие деньги, то спешу вас огорчить, у нас посредственные заработки. Самое ценное в этой профессии - репутационный капитал. Ведь репутацию трудно заработать, но очень легко потерять", - отметил он.
Главный редактор газеты "Каспий" также рассказал о буднях газеты: "Мы выходим раз в неделю, так как погоня за интернетом бессмысленна. Публикуем аналитику, интересные события минувшей недели. Газета своего рода хранитель истории, благодаря чему будущее поколение может ознакомиться с тем, что произошло в прошлом. Я сам люблю просматривать старые газеты. На мой взгляд, газета - ценнейшее изобретение человечества".
Вячеслав Сапунов - известный бакинский журналист, блогер, путешественник, автор многочисленных публикаций о Баку и бакинцах в азербайджанской и зарубежной прессе, автор телевизионных фильмов и передач, призер первого Национального фестиваля туристических фильмов, автор сборника рассказов и историй "Такая жизнь".
Родился 23 февраля 1971 года в Баку. Окончил филологический факультет Бакинского государственного университета. Художественный руководитель Национальной интернет-премии NETTY, автор facebook-проекта Sapunov Online. Был ответственным редактором журнала Boutique Baku, главным редактором журнала Boutique Travel. С 2021 года занимает пост главного редактора газеты "Каспий".