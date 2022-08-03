Вячеслав Сапунов: Репутацию трудно заработать, но очень легко потерять

Главный редактор газеты "Каспий", известный журналист Вячеслав Сапунов считает, что рассматривать журналистику как источник большого дохода бессмысленно.

Главный редактор газеты "Каспий", известный журналист Вячеслав Сапунов считает, что рассматривать журналистику как источник большого дохода бессмысленно.

Об этом он сказал на встрече с участниками медиа-школы Report.

"Если вы хотите заработать в журналистике большие деньги, то спешу вас огорчить, у нас посредственные заработки. Самое ценное в этой профессии - репутационный капитал. Ведь репутацию трудно заработать, но очень легко потерять", - отметил он.

Главный редактор газеты "Каспий" также рассказал о буднях газеты: "Мы выходим раз в неделю, так как погоня за интернетом бессмысленна. Публикуем аналитику, интересные события минувшей недели. Газета своего рода хранитель истории, благодаря чему будущее поколение может ознакомиться с тем, что произошло в прошлом. Я сам люблю просматривать старые газеты. На мой взгляд, газета - ценнейшее изобретение человечества".

Вячеслав Сапунов - известный бакинский журналист, блогер, путешественник, автор многочисленных публикаций о Баку и бакинцах в азербайджанской и зарубежной прессе, автор телевизионных фильмов и передач, призер первого Национального фестиваля туристических фильмов, автор сборника рассказов и историй "Такая жизнь".

Родился 23 февраля 1971 года в Баку. Окончил филологический факультет Бакинского государственного университета. Художественный руководитель Национальной интернет-премии NETTY, автор facebook-проекта Sapunov Online. Был ответственным редактором журнала Boutique Baku, главным редактором журнала Boutique Travel. С 2021 года занимает пост главного редактора газеты "Каспий".