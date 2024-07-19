Зифероглу: Вызовы в связи с дезинформацией существуют не только в Азербайджане, но и в глобальном масштабе

Вызовы в связи с дезинформацией существуют не только в Азербайджане, но и в глобальном масштабе.

Как сообщает Report, об этом заявил член Наблюдательного совета Агентства по развитию медиа Вугар Зифероглу на мероприятии, посвященном 149-й годовщине Национальной прессы.

По его словам, следует уделять внимание связи между социальными медиа и журналистикой.

"В ряде случаев социальные медиа побеждают традиционные медиа в конкуренции. Серьезные призывы звучат и в глобальном пространстве в связи с ложной информацией", - сказал В.Зифероглу.