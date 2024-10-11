Вугар Зифероглу: Внешние силы пытаются распространять дезинформацию в СМИ против Азербайджана

Внешние силы пытаются распространять дезинформацию против Азербайджана в СМИ по вопросам Карабаха, религии и прав человека.

Внешние силы пытаются распространять дезинформацию против Азербайджана в СМИ по вопросам Карабаха, религии и прав человека.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель председателя Совета прессы, декан факультета журналистики Бакинского государственного университета Вугар Зифероглу на конференции на тему "Новые тренды в современных медиа: информационная безопасность и критерии профессионализма".

Зифероглу добавил, что информационная безопасность сегодня является одним из приоритетных вопросов: "Фейковые новости в социальных сетях - серьезная проблема. Глобальные силы пытаются проникнуть в информационное пространство определенных стран через социальные сети. Кроме того, наблюдаются манипулятивные пропагандистские действия в различных направлениях, связанные с предложениями против энергетических проектов Азербайджана.

Целью всего этого является ослабить позицию Азербайджана, осуществлять подрывную деятельность. Наша главная задача в качестве медиа - опираться на точные и объективные принципы. Кроме того, важно профессиональное обучение журналистов, совершенствование и усиление определенных цифровых навыков".