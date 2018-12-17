Вугар Сафарли: Журналисты должны реагировать на распространяемую в соцсетях чушь

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ "Сегодня во всем мире социальные медиа вызывают ажиотаж. Уже наряду с газетами, журналами под медиа понимают и интернет-медиа. Но расценивать социальные сети как медиа неправильно".

Об этом сообщает Report, об этом в ходе своего выступления на мероприятии "Религиозные структуры и социальные медиа" заявил исполнительный директор Фонда государственной поддержки СМИ при президенте Азербайджана Вугар Сафарли.

По его словам, причиной непринятия социальной сети как медиа-средства является отсутствие ответственности в этой сфере: "В социальных сетях нет ответственности за распространяемую информацию. Конечно, наша страна является толерантной страной. Мероприятия, проводимые в Азербайджане, также подтверждают стабильность страны. Каждый гражданин, независимо от расы, вероисповедания считает Азербайджан своей родиной. Но наряду с этим есть управляемые из-за рубежа силы. Некоторые наши богословы получили образование за рубежом. Это обстоятельство также создает определенные угрозы. В этом году распоряжением президента была создан Институт теологии. Институт будет играть важную роль в подготовке кадров в этой области".

В.Сафарли также подчеркнул, что в этой сфере есть большая необходимость в пропаганде: "И поэтому мы совместно с Государственным комитетом по работе с религиозными образованиями провели множество мероприятий. Считаю, что сколько бы чуши, выдумок не распространялось в социальных сетях, журналисты как в социальной сети, так и посредством медиа должны реагировать на это".