​Вугар Сафарли: Всем известно, кто стоит за этими сайтами

Баку. 20 ноября.REPORT.AZ/ "Сегодня азербайджанские СМИ распространяют безосновательную информацию. В основном, новости такого рода распространяются электронными медиа".

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор Фонда господдержки развития средств массовой информации при президенте Азербайджанской Республики Вугар Сафарли в своем выступлении на круглом столе на тему "Медиа и ответственность: взгляд на существующее положение и перспективные обязанности".

Он предложил обнародовать названия сайтов, распространяющих ложные сведения: "Всем известно кто они. Я предлагаю создать мониторинговую группу в связи с этим вопросом. Надо исследовать деятельность этих сайтов и обнародовать результаты общественности. В связи с происходящим в министерстве связи и высоких технологий распространяются сведения, носящие характер шантажа. Всем известно, кто стоит за этими сайтами. Совет прессы должен предпринять серьезные меры в этом направлении".