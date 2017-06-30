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    Вугар Сафарли: В документах некоторых обратившихся для получения квартиры журналистов обнаружены подлоги

    Большинство журналистов не являются членами профсоюза© Report.az

    Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ "При проверке документов, поданных журналистами для получения квартиры, в трудовых книжках проявились подозрительные моменты".

    Как сообщает Report, об этом на сегодняшней конференции на тему "Состояние и тенденции будущего развития журналистских организаций в Азербайджане", проходящей в Баку при содействии Профсоюза журналистов Азербайджана и Международной федерации журналистов, заявил председатель Фонда господдержки СМИ при президенте Азербайджана Вугар Сафарли.

    Он отметил, что Фонд в связи с этим проводит уточнение с министерством труда и социальной поддержки населения: "В советский период имелся монолитный профсоюз, но после ослабел. Большинство журналистов не являются членами профсоюза. Это очень важная организация. Любая организация имеет обязательства перед профсоюзом.

    В 90% редакций не было бухгалтерии. Мы, как структура, попытались создать их. С работниками не заключались договора. Они получали зарплату в пакетах, не брались на учет. К сожалению, эти факты есть до сих пор. Если ваша зарплата указывается маленькой, это вредит вам. Эти шаги порой предпринимаются, чтобы не выплачивать министерству труда и социальной защиты 22%. Есть люди. Которые проработали 10 лет, но никаких правовых процедур проведено не было, это к тому же преступление".

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