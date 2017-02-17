Вугар Сафарли: Оказание материальной поддержки со стороны государства электронным СМИ стоит на повестке дня

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ "В настоящее время вопрос оказания материальной поддержки со стороны государства электронным СМИ стоит на повестке дня. Наверное, в ближайшем будущем этот вопрос найдет свое решение".

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор Фонда господдержки развития средств массовой информации при президенте Азербайджанской Республики Вугар Сафарли во время встречи с представителями местных СМИ в Милли Меджлисе.

Он сказал, что предусматривается оказание материальной помощи электронным СМИ: "Этот вопрос несколько раз обсуждался. И он даже находился на повестке встречи президента с руководителями СМИ. Конечно же, в случае выделения средств, они не будут распространяться на все электронные СМИ. Сегодня все смотрят сайты. 80% всех материалов являются копированием друг у друга, и они одинаковы по содержанию. А какая необходимость в существовании таких порталов? Считаю, что при наличии материальных средств главным образом будут финансироваться СМИ, которые публикуют материалы на иностранных языках и доводят до мировой общественности правый голос Азербайджана. Поэтому сосредоточьте свою силу в этом направлении. Каждый день появляются многочисленные порталы. Бывает, что один создает 10-12 сайтов. Правительство должно все эти сайты поддерживать? Конечно же, для этого будут свои критерии, определены статусы".