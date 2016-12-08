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    Вугар Рагимзаде: Проводимые Службой госбезопасности операции против "рэкетирской журналистики" нужно приветствовать

    Член Правления Совета прессы: Люди, создающие рэкет-медиструктуры, не имеют представления о журналистике и прессе© Courtesy İmage

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ "Операции, проведенные Службой госбезопасности против "рэкетирской журналистики" Азербайджана, служат прозрачности журналистики".

    Об этом в заявлении Report сказал член Правления Совета прессы Вугар Рагимзаде.

    По его словам, проведенная Службой госбезопасности (СГБ) операция служит прозрачности журналистики, борьбе с совершаемым некоторыми лицами моральным террором под видом "журналистской деятельности".

    Р.Рагимзаде подчеркнул, что в Азербайджане до сих пор есть лица, занимающиеся "рэкетирской журналистикой". 

    "В результате расследования Совета прессы были выявлены случаи создания медиаструктур лицами, не имеющими среднего образования. Эти люди даже не имеют представления о журналистике и прессе. Учреждая газеты, они реализуют свои грязные замыслы. Считаю, что проводимые Службой госбезопасности операции нужно приветствовать", - подчеркнул член правления.

    Отметим, что в результате проведенной несколько дней назад СГБ операции были задержаны главные редакторы газет "Bizim dövr" и "Gündəlik Bakı".

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