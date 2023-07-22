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Шушинский глобальный медиафорум продолжает работу сессиями

Шушинский глобальный медиафорум продолжает работу сессиями В культурной столице Азербайджана Шуше продолжается Глобальный форум "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции", организованный в рамках Года Гейдара Алиева и приуроченный к 148-летию азербайджанской национальной печати.
Медиа
22 июля 2023 г. 11:11
Шушинский глобальный медиафорум продолжает работу сессиями

В культурной столице Азербайджана Шуше продолжается Глобальный форум "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции", организованный в рамках Года Гейдара Алиева и приуроченный к 148-летию азербайджанской национальной печати.

Как сообщает Report, во второй день мероприятия на сессиях с участием зарубежных и местных специалистов будут обсуждаться такие темы, как будущее СМИ, новые инструменты в журналистике и коммуникациях в эпоху цифровых технологий, инвестиции в медиа, потребительские тенденции и др.

Первая сессия открылась выступлением помощника президента Азербайджана – заведующего отделом Администрации президента по вопросам внешней политики Хикмета Гаджиева.

Форум продолжится другими выступлениями.

Организатор форума – Агентство развития медиа.

В мероприятии принимают участие 150 зарубежных гостей из 49 стран, в том числе представители государственных информационных агентств 34 стран мира, 12 международных организаций и медиаструктур. Кроме того, среди участников – 60 руководителей и сотрудников местных СМИ.

Форум завершит свою работу 23 июля.

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Версия на английском языке ФотоGlobal Media Forum continues with panel sessions
Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşa Qlobal Media Forumunun ikinci günü sessiyalarla davam edir

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