Военный фотограф: Самым тяжелым воспоминанием стали последствия ракетного обстрела Гянджи

Самым тяжелым воспоминанием при освещении событий Второй Карабахской войны стал ракетный обстрел Гянджи.

Самым тяжелым воспоминанием при освещении событий Второй Карабахской войны стал ракетный обстрел Гянджи.

Об этом Report заявил российский военный фотограф Михаил Воскресенский.

"Когда мы узнали о начале активной фазы конфликта, в конце сентября, - вспоминает фотограф - было принято решение, что сразу нужно ехать и освещать события, происходящие там. 29 сентября я был уже в Баку. Практически сразу мы поехали в Тертерский район. Азербайджанская сторона очень хорошо приняла нас, обеспечила все условия для работы и в Баку, и в районах".

По его словам, по соображениям безопасности возможности для съемки в боевых условиях были ограничены, однако он смог запечатлеть последствия ударов армянской стороны по мирным городам Азербайджана.

"Побывав во многих районах, могу сказать, что самые тяжелые для меня впечатления были в Гяндже после ракетного удара…Мы добрались туда через два часа после удара, это было ночью. Прибыв туда, мы увидели, что ведутся работы по поиску погибших. Я успел заснять несколько тел, которые доставали спасатели и солдаты из разрушенных зданий.

Было очень тяжело смотреть на то, как мирные жители ищут своих близких и родственников, погибших под завалами, и не хотят принимать факт их гибели. Люди голыми руками старались разобрать эти завалы",- рассказал фотограф.

М. Воскресенский освещал события 44-дневной Отечественной войны и сегодня в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Азербайджан в рамках тренинга поделился своим опытом освещения событий в горячих точках мира.

Фотографии Воскресенского публиковались в ведущих мировых СМИ, неоднократно входили в подборки лучших фото за неделю и месяц.