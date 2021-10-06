О нас
Report Georgia
Аудио новости

Военный фотограф: Самым тяжелым воспоминанием стали последствия ракетного обстрела Гянджи

Военный фотограф: Самым тяжелым воспоминанием стали последствия ракетного обстрела Гянджи Самым тяжелым воспоминанием при освещении событий Второй Карабахской войны стал ракетный обстрел Гянджи.
Медиа
6 октября 2021 г. 17:01
Военный фотограф: Самым тяжелым воспоминанием стали последствия ракетного обстрела Гянджи

Самым тяжелым воспоминанием при освещении событий Второй Карабахской войны стал ракетный обстрел Гянджи.

Об этом Report заявил российский военный фотограф Михаил Воскресенский.

"Когда мы узнали о начале активной фазы конфликта, в конце сентября, - вспоминает фотограф - было принято решение, что сразу нужно ехать и освещать события, происходящие там. 29 сентября я был уже в Баку. Практически сразу мы поехали в Тертерский район. Азербайджанская сторона очень хорошо приняла нас, обеспечила все условия для работы и в Баку, и в районах".

По его словам, по соображениям безопасности возможности для съемки в боевых условиях были ограничены, однако он смог запечатлеть последствия ударов армянской стороны по мирным городам Азербайджана.

"Побывав во многих районах, могу сказать, что самые тяжелые для меня впечатления были в Гяндже после ракетного удара…Мы добрались туда через два часа после удара, это было ночью. Прибыв туда, мы увидели, что ведутся работы по поиску погибших. Я успел заснять несколько тел, которые доставали спасатели и солдаты из разрушенных зданий.

Было очень тяжело смотреть на то, как мирные жители ищут своих близких и родственников, погибших под завалами, и не хотят принимать факт их гибели. Люди голыми руками старались разобрать эти завалы",- рассказал фотограф.

М. Воскресенский освещал события 44-дневной Отечественной войны и сегодня в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Азербайджан в рамках тренинга поделился своим опытом освещения событий в горячих точках мира.

Фотографии Воскресенского публиковались в ведущих мировых СМИ, неоднократно входили в подборки лучших фото за неделю и месяц.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Haber Global подготовил репортаж из Шуши по случаю Дня памяти
Haber Global подготовил репортаж из Шуши по случаю Дня памяти
27 сентября 2021 г. 12:39
Журналисты-шехиды удостоены премии ТЮРКСОЙ
ФотоЖурналисты-шехиды удостоены премии ТЮРКСОЙ
25 сентября 2021 г. 12:30
Группа грузинских журналистов находится в Гяндже
Группа грузинских журналистов находится в Гяндже
23 сентября 2021 г. 10:39
Медиа-школа Report перешла на новый формат обучения
ФотоМедиа-школа Report перешла на новый формат обучения
20 сентября 2021 г. 17:28
Азербайджан проверяет экспортируемые в Россию косточковые и семечковые фрукты
ФотоАзербайджан проверяет экспортируемые в Россию косточковые и семечковые фрукты
17 сентября 2021 г. 17:33
Международный эксперт оценила проведение Каспийского медиафорума в Астрахани
Международный эксперт оценила проведение Каспийского медиафорума в Астрахани
14 сентября 2021 г. 20:19
Объявлен конкурс, посвященный памяти журналистов-шехидов
Объявлен конкурс, посвященный памяти журналистов-шехидов
13 сентября 2021 г. 19:24
Турецкие писатели посетили Гянджу
Турецкие писатели посетили Гянджу
12 сентября 2021 г. 12:54
Назначен новый главный редактор газеты Ени Азербайджан
Назначен новый главный редактор газеты "Ени Азербайджан"
10 сентября 2021 г. 17:18
В Азербайджане снимается документальный фильм о победе в Карабахской войне
В Азербайджане снимается документальный фильм о победе в Карабахской войне
9 сентября 2021 г. 14:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi