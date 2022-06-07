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Влиятельная перуанская газета рассказала об Азербайджане

Влиятельная перуанская газета рассказала об Азербайджане Одно из ведущих средств массовой информации Перу La Razon опубликовало статью известного перуанского журналиста и вице-президента Перуанской федерации журналистов Рикардо Санчеса под названием «Подчеркнута важность восстановления посольства Перу в Азербай
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7 июня 2022 г. 06:57
Влиятельная перуанская газета рассказала об Азербайджане

Одно из ведущих средств массовой информации Перу La Razon опубликовало статью известного перуанского журналиста и вице-президента Перуанской федерации журналистов Рикардо Санчеса под названием "Подчеркнута важность восстановления посольства Перу в Азербайджане".

Как передает Report со ссылкой на посольство Азербайджана в Мексике, статья посвящена торжественному мероприятию в связи Днем независимости Азербайджана и 270-летию города Шуша, на которой приняли участие спикер перуанского конгресса, председатель комиссии по международным отношениям, глава европейского отдела МИД, многочисленные руководители и сотрудники дипломатических корпусов, конгрессмены и др.

В статье посол Азербайджана в Перу Мамед Талыбов представляет ​​подробную информацию об истории первой Азербайджанской Демократической Республики, которая 104 года назад обеспечила равные права для всех граждан на Востоке. "Сегодня Азербайджан - независимая, многонациональная и многоконфессиональная страна, добившаяся мира, безопасности и стабильности в регионе, а благодаря реализации проектов мирового уровня наша страна быстро стала региональным лидером как одна из самых успешная и динамичная экономика", подчеркивает посол.

Издание отмечает 44-дневную Отечественную войну, которая положила конец продолжавшейся около 30 лет агрессорской политики Армении. Азербайджан восстановил территориальную целостность, а также фундаментальные права около миллиона азербайджанцев.

Затем М.Талыбов рассказал о восстановительных работах на освобожденных территориях.

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