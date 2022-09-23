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Учредителю Kanal 13 вынесено предупреждение

Учредителю Kanal 13 вынесено предупреждение Владельцу Kanal 13 на Youtube Азизу Оруджеву вынесено предупреждение.
Медиа
23 сентября 2022 г. 15:31
Учредителю Kanal 13 вынесено предупреждение

Учредителю Youtube-канала Kanal 13 Азизу Оруджеву вынесено предупреждение.

В пресс-службе Генеральной прокуратуры в ответ на запрос Report сообщили, что 13 сентября в нарушение требований законов Азербайджанской Республики “Об информации, информатизации и защите информации” и “О национальной безопасности”, основатель Kanal 13 Азиз Оруджев разместил видеоролики, наносящие ущерб репутации Азербайджанской армии, а также бросающие тень на работу, проделанную в направлении укрепления обороноспособности государства.

15 сентября Азизу Оруджеву было вынесено предупреждение, что является актом прокурорского воздействия, согласно статье 22 Закона Азербайджанской Республики «О прокуратуре».

После предупреждения информация была удалена с канала.

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Версия на азербайджанском языке "Kanal 13"ün təsisçisi Əziz Orucova xəbərdarlıq olunub

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