Учредителю Kanal 13 вынесено предупреждение

Владельцу Kanal 13 на Youtube Азизу Оруджеву вынесено предупреждение.

Учредителю Youtube-канала Kanal 13 Азизу Оруджеву вынесено предупреждение.

В пресс-службе Генеральной прокуратуры в ответ на запрос Report сообщили, что 13 сентября в нарушение требований законов Азербайджанской Республики “Об информации, информатизации и защите информации” и “О национальной безопасности”, основатель Kanal 13 Азиз Оруджев разместил видеоролики, наносящие ущерб репутации Азербайджанской армии, а также бросающие тень на работу, проделанную в направлении укрепления обороноспособности государства.

15 сентября Азизу Оруджеву было вынесено предупреждение, что является актом прокурорского воздействия, согласно статье 22 Закона Азербайджанской Республики «О прокуратуре».



После предупреждения информация была удалена с канала.