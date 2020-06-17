Выпускникам "Медиа-школы" Report вручены сертификаты

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Завершена программа обучения очередной группы участников "Медиа-школы" Информационного агентства Report.

Семи журналистам, которые готовили новости, интервью, репортажи, исследования, изучали тайны журналистской профессии, участвовали в мониторингах и опросах, были вручены сертификаты.

Главный редактор Информационного агентства Report Мурад Алиев на встрече с участниками программы сказал, что выпускники "Медиа-школы" в настоящее время сотрудничают с самыми серьезными медиа-структурами страны: "Несколько молодых журналистов уже смогли утвердиться в агентстве, получили место в основном составе. Каждому журналисту со знаниями и умением мы создаем возможность набраться опыта в Report".

Координатор "Медиа-школы" Исмаил Рафигоглу отметил, что вирус COVID-19 создал большие препятствия в учебном процессе: "Из-за коронавируса и внедренного в стране карантина нам пришлось отменить ряд встреч и мероприятий. До мер социальной изоляции мы смогли провести встречу с доктором философии по филологии, медиа-экспертом Алмаз Махмуд. Студенты "Медиа-школы" дважды были гостями передачи "Əsas məsələ" на АзТВ. Они участвовали в интересных мониторингах и видеоопросах, в период карантина были организованы онлайн-занятия и вебинары".

Фото снято до мер социальной изоляции

Отметим, что "Медиа-школа" Информационного агентства Report начала деятельность в июне 2018 года. Целью "Медиа-школы" является подготовить профессиональные кадры в сфере медиа в Азербайджане, привить молодым журналистам современные тренды мировой журналистики. В школе были применены новейшие методы обучения, были укреплены практические знания и навыки молодых кандидатов.