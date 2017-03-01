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    Вещание TRT 1 в Азербайджане восстановлено

    TRT 1 предложен азербайджанскому зрителю в пределах цифрового социального пакета

    Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Восстановлено вещание на территории Азербайджана телеканала TRT 1 в пределах социального пакета.

    Как сообщает Report, TRT 1 предложен азербайджанскому зрителю в пределах цифрового социального пакета.

    Напомним, что в связи с вещанием была достигнута договоренность между турецким агентством TİKA, Национальным советом телерадиовещания, министерством транспорта, связи и высоких технологий и Производственного объединения телерадиовещания и спутниковой связи.

    Отметим, что телеканал TRT 1 вещает с 1995 года согласно контракту, заключенному между правительствами Азербайджана и Турции. С ноября 2016 года, поэтапно, как и другие телеканалы на территории Азербайджана, аналоговое вещание TRT 1 было приостановлено. 

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