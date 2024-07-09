Вещание трех телеканалов в Азербайджане приостановят на три часа

Аудиовизуальный совет принял решение о приостановке вещания на три часа на телеканалах ARB, ATV и ARB Günəş за нарушение исключительного права на трансляцию.

Аудиовизуальный совет принял решение о приостановке вещания на три часа на телеканалах ARB, ATV и ARB Günəş за нарушение исключительного права на трансляцию.

Как сообщает Report, решение было принято на заседании Совета.

За несанкционированное вещание программ (художественных и анимационных фильмов) на территории Азербайджанской Республики, исключительное право трансляции которых принадлежит другому аудиовизуальному вещателю, 11 июля на три часа будет приостановлено вещание названных телеканалов.

В ходе заседании были также рассмотрены обращения и выданы лицензии операторов универсальной платформы пяти компаниям.