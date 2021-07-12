Вещание радиоканалов Araz и Space временно приостанавливается

Национальный совет телерадиовещания (НСТР) провел заседание в онлайн-формате.

Национальный совет телерадиовещания (НСТР) провел заседание в онлайн-формате.

Как передает Report, на заседании обсудили результаты общереспубликанского мониторинга радиоканалов в период с 25 июня по 9 июля.

Из-за нарушения 30 июня 2021 года радиоканалом Araz закона "О рекламе" НСТР принял решение о 3-часовом (с 21:00 до 00:00) приостановлении 18 июля 2021 года вещания программ радио Araz.

Кроме того, радио Space 1 июля 2021 года нарушило требования закона "О рекламе", в связи с чем Совет решил приостановить 17 июля 2021 года вещание программ радиоканала на 3 часа (с 21:00 до 00:00).