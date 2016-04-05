Верховный суд вынес решение по кассационной жалобе ANS

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Верховном суде состоялось судебное заседание по кассационной жалобе независимой телекомпании ANS против Национального совета телерадиовещания (НСТР).

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Нигяр Расулбековой было вынесено решение.

Согласно решению, кассационная жалоба телекомпании ANS не была удовлетворена.

Отметим, что в 2015 году НСТР потребовал у ANS возвращения в госбюджет выделенных для съемок сериала "Абшерон" 160 тыс. манатов и выплаты штрафа в размере 8 тыс. манатов. Так, ANS TV вместо сериала "Абшерон" представил в НСТР сериал под названием "Sevgi naminə" ("Во имя любви")".

Во время рассмотрения иска НСТР в Бакинском административно-экономическом суде №1 компания ANS выдвинула встречный иск. Однако судья Вюсаля Бахышова не приняла иск на рассмотрение. Телекомпания подала апелляционную жалобу на данное решение. Бакинский апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу АNS и оставил в силе решение Бакинского административно-экономического суда №1.

На этот раз компания ANS подала кассационную жалобу в Верховный суд.