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Ведущие российские журналисты посетят Азербайджан в апреле

Ведущие российские журналисты посетят Азербайджан в апреле Представители ведущих российских средств массовой информации посетят Азербайджан.
Медиа
24 февраля 2022 г. 13:57
Ведущие российские журналисты посетят Азербайджан в апреле

Представители ведущих российских средств массовой информации посетят Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом 23 февраля заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с руководителями ведущих российских СМИ в информационном агентстве ТАСС.

Президент Ильхам Алиев, в свою очередь, пригласил этих представителей СМИ посетить освобожденные от оккупации территории: «Сейчас, кстати, уже вторая группа международных путешественников приезжает, причем, они просят оказать содействие, то есть их мы не зазываем, они сами приезжают, и есть такая группа международных путешественников - Номад Мания. Это та картина, которую, наверное, нигде не увидишь. Это на самом деле, когда впервые мы с Мехрибан оказались там сразу после войны, это тяжелое испытание, тяжелейшее. Потому что это ни с чем несравнимо. И мы, опять же говорю, не представляли масштабы разрушений, мы догадывались, знали, где-то что-то видели с биноклем, но не представляли, что это носит насколько массовый характер».

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Версия на английском языке Leading Russian journalists to visit Azerbaijan in April
Версия на азербайджанском языке Rusiyanın aparıcı jurnalistləri apreldə Azərbaycana səfər edəcək

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