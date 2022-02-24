Ведущие российские журналисты посетят Азербайджан в апреле

Представители ведущих российских средств массовой информации посетят Азербайджан.
Как сообщает Report, об этом 23 февраля заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с руководителями ведущих российских СМИ в информационном агентстве ТАСС.
Президент Ильхам Алиев, в свою очередь, пригласил этих представителей СМИ посетить освобожденные от оккупации территории: «Сейчас, кстати, уже вторая группа международных путешественников приезжает, причем, они просят оказать содействие, то есть их мы не зазываем, они сами приезжают, и есть такая группа международных путешественников - Номад Мания. Это та картина, которую, наверное, нигде не увидишь. Это на самом деле, когда впервые мы с Мехрибан оказались там сразу после войны, это тяжелое испытание, тяжелейшее. Потому что это ни с чем несравнимо. И мы, опять же говорю, не представляли масштабы разрушений, мы догадывались, знали, где-то что-то видели с биноклем, но не представляли, что это носит насколько массовый характер».