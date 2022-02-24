Ведущие российские журналисты посетят Азербайджан в апреле

Представители ведущих российских средств массовой информации посетят Азербайджан.

Представители ведущих российских средств массовой информации посетят Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом 23 февраля заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с руководителями ведущих российских СМИ в информационном агентстве ТАСС.

Президент Ильхам Алиев, в свою очередь, пригласил этих представителей СМИ посетить освобожденные от оккупации территории: «Сейчас, кстати, уже вторая группа международных путешественников приезжает, причем, они просят оказать содействие, то есть их мы не зазываем, они сами приезжают, и есть такая группа международных путешественников - Номад Мания. Это та картина, которую, наверное, нигде не увидишь. Это на самом деле, когда впервые мы с Мехрибан оказались там сразу после войны, это тяжелое испытание, тяжелейшее. Потому что это ни с чем несравнимо. И мы, опять же говорю, не представляли масштабы разрушений, мы догадывались, знали, где-то что-то видели с биноклем, но не представляли, что это носит насколько массовый характер».