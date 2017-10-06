В Японии 31-летняя журналистка умерла от переработки

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Причиной смерти 31-летней японской журналистки Мивы Садо стала сердечная недостаточность, вызванная переработкой. Такое заключение сделал инспектор трудовых норм.

Как передает Report, об этом сообщает The Japan Times.

Сообщается, что Мива Садо трудилась в офисе японской телерадиокомпании NHK в Токио. Женщина занималась освещением событий из сферы политики в Японии и в мире. За месяц до смерти у журналистки было лишь два выходных дня. Более того, за этот промежуток времени Мива отработала 159 сверхурочных часов.

Мива Садо скончалась в 2013 году в возрасте 31 года, но истинную причину ее смерти удалось выяснить лишь сейчас.