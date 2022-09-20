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На VIII съезде журналистов Азербайджана примут участие 140 организаций

На VIII съезде журналистов Азербайджана примут участие 140 организаций 140 организаций подтвердили свое участие в VIII съезде журналистов Азербайджана, который планируется провести 24 сентября в Международном центре мугама.
Медиа
20 сентября 2022 г. 19:16
На VIII съезде журналистов Азербайджана примут участие 140 организаций

140 организаций подтвердили свое участие в VIII съезде журналистов Азербайджана, который планируется провести 24 сентября в Международном центре мугама.

Об этом Report сообщили в Совете прессы.

Заседание Организационного комитета VIII съезда журналистов состоялась 20 сентября. По решению Оргкомитета, на съезде ежедневные газеты и информационные агентства будут представлены двумя, еженедельные и ежемесячные газеты, а также журналы, журналистские организации и другие структуры - одним представителем. Всего свое участие на съезде подтвердили 140 организаций-членов.

Напомним, что VIII Съезд журналистов Азербайджана начнет свою работу в 10:00.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan jurnalistlərinin VIII qurultayında 140 təşkilat iştirak edəcək

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