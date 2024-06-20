В Вене обсудили возможности применения искусственного интеллекта в журналистике

Тема использования искусственного интеллекта (ИИ) в СМИ стала главной темой обсуждения Европейского издательского конгресса, прошедшего сегодня в Вене.

Использование искусственного интеллекта (ИИ) в СМИ стала основной линией в обсуждениях на Европейском издательском конгрессе, начавшем сегодня свою работу австрийской столице Вене.

Как передает корреспондент Report из Вены, выступающие на конгрессе руководители европейских СМИ акцентировали внимание на необходимости использования ИИ, однако подчеркивали важность осторожного подхода.

В частности, руководитель германского сайта Corrective.org Аннет Довидейт отметила, что в работе СМИ нельзя полагаться только на искусственный интеллект.

"Искусственный интеллект не сможет проводить журналистские расследования, его использование возможно для проверки каких-то фактов. Но в любом случае нельзя думать о том, чтобы сокращать журналистов. Наоборот, надо вкладывать средства в их профессиональное развитие", - сказала она.

Представитель Der Spiegel Оли Райсман считает, что текст написанный с использованием ИИ может изобиловать ложной информацией: "Кроме того, искусственный интеллект может быть непредсказуем в выдаче какой-либо информации".

Но при этом, считает он, СМИ должны внедрять искусственный интеллект. В качестве примера Райсман привел помощь с географическими названиями: "Географические названия не слишком часто меняются, поэтому ИИ может быть полезен в их проверке".

Еще одна опасность, которая стоит перед СМИ, по мнению Райсмана, это то, что печатные издания и информация перестают пользоваться успехом.

"Информация, подаваемая печатными СМИ не пользуется значимым успехом у обывателей. Большая часть населения по всему миру уже предпочитает видеоконтент. Фактически, такие платформы как YouTube и TikTok победили печатные издания", - сказал он.

Главный редактор Австрийского информационного агентства Мария Шольц отмечает, что новостные агентства должны продвигать искусственный интеллект в массы. Она привела несколько примеров внедрения ИИ в деятельность ее агентства, в частности для фактов, корректирования текста, поиска информации.

Резюмируя, следует отметить, что все выступающие на конгрессе считают, что искусственный интеллект не способен заменить журналистов, поскольку он не может давать оценку информации, проводить расследования и писать статьи также как человек.