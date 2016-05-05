В Великобритании закрывается газета, пытавшаяся обойтись без online-версии

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Новая ежедневная газета Великобритании New Day закрывается через два месяца существования, cообщает Report со ссылкой на BBC news.

Газета была запущена 29 февраля. Как сообщалось, впервые за 30 лет в Великобритании появилась исключительно печатная ежедневная газета. Редакция газеты надеялась доказать, что печатное издание может выжить в эпоху интернета.

Группа компаний Trinity Mirror заявила, что разочарована тем, что газета закрывается, и сообщила, что тираж упал "ниже ожиданий".

"Многим людям понравилась идея газеты другого формата… Но реальность такова, что их было недостаточно", - заявил редактор газеты Элисон Филлипс. Планировалось выпускать газету тиражом в 200 тысяч экземпляром и продавать по 25 пенсов за экземпляр, но тираж упал до 40 тысяч в день.