В Университете ADA завершился тренинг по предотвращению гибридных угроз

В Университете ADA завершился тренинг, посвященный борьбе по предотвращению гибридных угроз

Сегодня в Университете ADA завершился двухдневный тренинг для журналистов на тему "Медиа и гибридные атаки", организованный Институтом развития и дипломатии и Агентством по развитию медиа (MEDİA) при поддержке посольства Финляндии.

Как передает Report, сертификаты участникам тренинга вручила посол Финляндии в Азербайджане Кирсти Наринен.

"Все хотят получать оперативную и достоверную информацию. Именно поэтому подобные тренинги и поддержка журналистов очень важны для их дальнейшей работы",- сказала посол.