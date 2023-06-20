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В Университете ADA завершился тренинг по предотвращению гибридных угроз

В Университете ADA завершился тренинг по предотвращению гибридных угроз В Университете ADA завершился тренинг, посвященный борьбе по предотвращению гибридных угроз
Медиа
20 июня 2023 г. 15:38
В Университете ADA завершился тренинг по предотвращению гибридных угроз

Сегодня в Университете ADA завершился двухдневный тренинг для журналистов на тему "Медиа и гибридные атаки", организованный Институтом развития и дипломатии и Агентством по развитию медиа (MEDİA) при поддержке посольства Финляндии.

Как передает Report, сертификаты участникам тренинга вручила посол Финляндии в Азербайджане Кирсти Наринен.

"Все хотят получать оперативную и достоверную информацию. Именно поэтому подобные тренинги и поддержка журналистов очень важны для их дальнейшей работы",- сказала посол.

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Версия на азербайджанском языке ФотоADA Universitetində hibrid təhdidlərin qarşısının alınması üzrə təlim başa çatıb

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