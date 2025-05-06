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В Университете ADA прошел тренинг для представителей СМИ на тему "Дата-журналистика"

В Университете ADA прошел тренинг для представителей СМИ на тему "Дата-журналистика" 5-6 мая в Университете ADA состоялся тренинг для представителей СМИ на тему "Дата-журналистика". Мероприятие было организовано в сотрудничестве с Агентством по развитию медиа и Программой повышения квалификации университета.
Медиа
6 мая 2025 г. 13:34
В Университете ADA прошел тренинг для представителей СМИ на тему Дата-журналистика

5-6 мая в Университете ADA состоялся тренинг для представителей СМИ на тему "Дата-журналистика". Мероприятие было организовано в сотрудничестве с Агентством по развитию медиа и Программой повышения квалификации университета.

Как сообщает Report, ментором тренинга выступил почетный доцент Объединённого университета Вирджинии Джеф Сауз, обладающий более чем 20-летним опытом работы в качестве корреспондента и редактора в ведущих информационных агентствах.

Советник проректора по академическим вопросам и руководитель Программы повышения квалификации Университета ADA Айгюн Гаджиева отметила важность данной инициативы. По ее словам, программа направлена на развитие профессиональных навыков представителей медиа и их адаптацию к требованиям цифровой эпохи.

Заместитель исполнительного директора Агентства по развитию медиа Натиг Мамедли подчеркнул, что организация уделяет особое внимание продвижению инновационных компетенций в сфере медиа. Он отметил, что в условиях цифровизации способность эффективно работать с данными и специализация в области дата-журналистики усиливают общественную миссию медиа: "Этот тренинг создает условия для более эффективного распространения объективной, основанной на фактах информации".

В рамках тренинга Джеф Сауз поделился с участниками знаниями по дата-журналистике, методам визуализации данных, использованию дронов в видеосъемке и другим цифровым навыкам.

По завершении тренинга участникам были вручены сертификаты, а также сделано фото на память.

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Версия на английском языке ФотоADA University hosts training on Data Journalism for media reps
Версия на азербайджанском языке ФотоADA Universitetində media nümayəndələri üçün “Data jurnalistikası” mövzusunda təlim keçirilib

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